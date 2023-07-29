"Шахтар" розпочав захист титулу Прем'єр-ліги перемогою над "Металістом 1925"

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Металіст 1925" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Юсов, 56 – Матвієнко, 30, Траоре, 47

Прогнозовано "гірники" з перших хвилин полетіли вперед. Чемпіон України захопив територіальну ініціативу, але справді небезпечних моментів довелося трохи зачекати. Аж на 18-й хвилині Зубков потужно пробив у ближній кут із дистанції – Мозіль не дрімав.

Господарі організували відповідь за сім хвилин, коли центрбек Курило головою перевірив пильність Різника. А ось на 30-й оборонець разом із партнерами "відзначився" біля власних воріт. Кащук подав кутовий із лівого флангу, а харків'яни "забули" про Матвієнка, який без опору головою пробив під поперечину – 0:1.

Попри гол, "Шахтар" продовжив контролювати ситуацію на чужій половині поля. Щоправда, особливої користі попереду від цього команда Патріка ван Леувена не отримала. Натомість "Металіст 1925" ледь не підстеріг помилку – Ткачук відкинув Юсову, а той пробив над воротами.

Зате свій момент "гірники" знайшли на старті другої половини. Оборона харків'ян знову не розібралася біля власних володінь, а після низки рикошетів Криськів п'ятою відкинув Траоре. Івуарієць низом відправив м'яч у кут.

Інтрига у зустрічі, однак, померти не встигла. "Металіст 1925" зумів розмочити рахунок за якихось 9 хвилин. Цього разу господарям вдався гол наче на тренуванні – Бичек виконав навіс на дальню стійку, звідки Юсов відправив м'яч за лінію.

Догравати зі слизьким рахунком у плани "Шахтаря" не входило. Тож "гірники" взялися шукати нові нагоди забити харків'янам. Мозіль потягнув два удари Зубкова – підступний діагональний та черговий дальній. Згодом Криськів не зміг поцілити в ближній після передачі партнера.

Були чимало й менш очевидних моментів. Проте, забезпечити комфортніші фінальні хвилини гранду не судилося. Та й двох забитих м'ячів "Шахтарю" вистачило для перемоги. Тепер донеччани поруч із "Поліссям" і "Рухом", які теж набрали по 3 пункти.