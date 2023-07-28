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"Оболонь" і "Колос" нульовою нічиєю розпочали новий сезон УПЛ

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 18:58
"Оболонь" і "Колос" нульовою нічиєю розпочали новий сезон УПЛ Фото: "Пивовари" набрали перше очко після повернення до еліти (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

У стартовому матчі української Прем'єр-ліги 2023/24 київська "Оболонь" розійшлася миром із ковалівським "Колосом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур

"Оболонь" – "Колос" – 0:0

Активніше матч розпочали "хлібороби". Хавбек Ільїн на 7-й хвилині ледь не виконав шедевр, намагаючись закинути м'яч за комірець голкіперу. "Пивовари" відповіли небезпечним ударом Краснопіра головою – Фесюн потягнув випад господарів.

Далі "Колос" заграв ще небезпечніше. Мякушко не зміг переграти Федорівського низовим ударом, а згодом вистрілив поруч зі стійкою зі штрафного метрів із 30-ти. Натомість Демченко пробив повз кіпера, але того підстрахувала стійка.

Та поступово "Оболоні" вдалося вирівняти гру. Як наслідок, на полі значно побільшало контактної боротьби між двома штрафними майданчиками. Натомість про гольові моменти господарі та гості забули на значний відрізок ігрового часу.

Новий спалах активності від "Колоса" трапився в районі 60-ї хвилини. Спершу Безбородько без перешкод завдав удару з меж штрафного майданчика та поцілив у поперечину. А невдовзі пильність Федорівського фірмовим дальнім ударом перевірив Мякушко – сейв воротаря.

"Хлібороби" продовжили створювати тиск на киян. Однак, пройти ешеловану оборону "пивоварів" гостям було вкрай важко. А на 79-й хвилині "Оболонь" не скористалася чи не єдиною нагодою після перерви – Мединський пробив по центру воріт, Фесюн випустив м'яч із рук, але оборонець вчасно виніс м'яч подалі.

Зрештою, на фінальний штурм ніхто з команд не спромігся. Отже, "Оболонь" і "Колос" набрали по першому заліковому балу в новому сезоні. У наступному турі "хлібороби" зіграють удома проти "Чорноморця", а на "пивоварів" чекатиме дербі Києва проти "Динамо".

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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