"Шахтар" розгромив середняка турецької Суперліги в спарингу: відео
Донецький "Шахтар" розтрощив турецький "Різеспор" на тренувальних зборах у Словенії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний матч
"Шахтар" – "Різеспор" – 5:0
Голи: Назарина, 11, Тобіас, 17, Кевін, 49, Матвієнко, 76, Глущенко, 87 (пенальті)
"Гірники" активніше розпочали матч. Територіальна перевага підопічних Маріно Пушіча призвела до двох швидких голів. Спершу Назарина з меж штрафного відправив м'яч у сітку після перехоплення, а потім Тобіас підключився до атаки та забив із лінії майданчика.
У другій половині "Шахтар" оформив ще три забиті м'ячі. На старті тайму Кевін добив сферу під поперечину після блискавичної контратаки чемпіонів України. На 76-й хвилині наважився на дальній удар Матвієнко та поцілив прямісінько в кут воріт.
Довершив побиття "Різеспора" юний Глущенко. Він сам заробив і реалізував одинадцятиметровий під завісу поєдинку. До речі, спаринг пройшов у форматі двох таймів по 50 хвилин із повною ротацією складу "гірників" у перерві.
"Шахтар" здобув другу перемогу в міжсезоння. Раніше донеччани впевнено розібралися з боснійським "Сараєвом" (4:1). Також "гірники" розписали нічию з "Хайдуком" із хорватського Спліта й програли сербській "Бачці-Тополі" (0:1).
Стартовий склад "Шахтаря": Твардовський, Тобіас, Франьїч, Фарина, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Педрінью, Швед, Невертон, Егіналдо
До слова, раніше ФІФА задовольнила позов "Шахтаря" через втечу Тете.
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