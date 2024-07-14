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"Шахтар" розгромив середняка турецької Суперліги в спарингу: відео

Неділя 14 липня 2024 21:24
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"Шахтар" розгромив середняка турецької Суперліги в спарингу: відео Фото: Педрінью (праворуч) повернувся до лав "гірників" (x.com/shakhtar_brasil)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" розтрощив турецький "Різеспор" на тренувальних зборах у Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Шахтар" – "Різеспор" – 5:0

Голи: Назарина, 11, Тобіас, 17, Кевін, 49, Матвієнко, 76, Глущенко, 87 (пенальті)

"Гірники" активніше розпочали матч. Територіальна перевага підопічних Маріно Пушіча призвела до двох швидких голів. Спершу Назарина з меж штрафного відправив м'яч у сітку після перехоплення, а потім Тобіас підключився до атаки та забив із лінії майданчика.

У другій половині "Шахтар" оформив ще три забиті м'ячі. На старті тайму Кевін добив сферу під поперечину після блискавичної контратаки чемпіонів України. На 76-й хвилині наважився на дальній удар Матвієнко та поцілив прямісінько в кут воріт.

Довершив побиття "Різеспора" юний Глущенко. Він сам заробив і реалізував одинадцятиметровий під завісу поєдинку. До речі, спаринг пройшов у форматі двох таймів по 50 хвилин із повною ротацією складу "гірників" у перерві.

"Шахтар" здобув другу перемогу в міжсезоння. Раніше донеччани впевнено розібралися з боснійським "Сараєвом" (4:1). Також "гірники" розписали нічию з "Хайдуком" із хорватського Спліта й програли сербській "Бачці-Тополі" (0:1).

Стартовий склад "Шахтаря": Твардовський, Тобіас, Франьїч, Фарина, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Педрінью, Швед, Невертон, Егіналдо

До слова, раніше ФІФА задовольнила позов "Шахтаря" через втечу Тете.

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