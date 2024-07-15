"Шахтер" начал продажу билетов на Лигу чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" начали продавать пакеты билетов на главный еврокубок. Абонемент позволит посетить все домашние матчи чемпиона Украины в основной сетке турнира.

"Шахтер" в грядущем сезоне Лиги чемпионов гарантированно будет иметь 4 домашних матча. Покупка пакета позволит получить билеты на каждый из этих поединков. Цены на пакеты стартуют от 95 евро, а приобрести пропуски можно на клубном сайте.

В сезоне 2024/25 "Шахтер"сыграет домашние матчи Лиги чемпионов в немецком Гельзенкирхене. "Горняки" будут делить "Фелтинс-Арену" с местным "Шальке". "Кобальтовые" продолжают выступления во Второй Бундеслиге.

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Возобновили тренировочный процесс и задействованные на Евро-2024 игроки.

В июле "горняков" ждут несколько спаррингов, в частности против английского "Ипсвича". Новый сезон "Шахтер" должен был начать поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Однако матч перенесли из-за Олимпийских игр.