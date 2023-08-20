"Шахтар" розписав феєричну нічию з "Кривбасом": шість голів і три червоні картки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Кривбас" – "Шахтар" – 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Бескоровайний, 64 – Кащук, 8, Криськів, 18, 43

Вилучення: Хомченовський, 74 (пряма червона картка) – Бондаренко, 85 (пряма червона картка), Чигринський, 90+5 (друга жовта картка)

Стартовий запал "гірників" дозволив їм оформити два швидкі м'ячі. На 8-й хвилині Гочолейшвілі прорвався правим флангом, віддав на Зубкова, а той прострілив на дальню стійку, де Кащуку залишилося підставити ногу. А на 18-й Криськів зіграв у стінку зі Сіканом і пробив під стійку.

Господарі, однак, швидко відквитали один м'яч. Дібанго ліворуч в атаці запресингував оборонця і віддав у центр на Хомченовського. Капітан криворіжців влучно пробив у дальній кут. Не накрив опонента Степаненко.

Новий спалах активності трапився перед перервою, коли команди обмінялися голами впродовж усього двох хвилин. Спершу Бондаренко перехопив невдалий пас кіпера та відкинув на Криськів, який вгатив м'яч у сітку. У наступній атаці забив "Кривбас" – Дібанго подав, а Кожушко замкнув дальню стійку.

На старті другої половини "Шахтар", здавалося, контролював перебіг зустрічі. Однак, свої нагоди не реалізував. Натомість підопічні Юрія Вернидуба скористалися моментом на 64-й хвилині. Довгий навіс Задераки з правого флангу з лінії воротарського в гол перетворив Бескоровайний.

Далі гольовий фестиваль перетворився у карнавал грубощів. Як наслідок, арбітр поєдинку Андрій Коваленко вилучив трьох футболістів. Господаря Хомченовського та гостя Бондаренка – після втручання VAR, а Чигринський заробив дві жовті. Більше команди не забивали, тож рахунок 3:3 став підсумковим.