"Шахтер" расписал феерическую ничью с "Кривбассом": шесть голов и три красных карточки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Кривбасс" – "Шахтер" – 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Крыськив, 18, 43

Удаления: Хомченовский, 74 (прямая красная карточка) – Бондаренко, 85 (прямая красная карточка), Чигринский, 90+5 (вторая желтая карточка)

Стартовый пыл "горняков" позволил им оформить два быстрых мяча. На 8-й минуте Гочолейшвили прорвался правым флангом, отдал на Зубкова, а тот прострелил на дальнюю штангу, где Кащуку осталось подставить ногу. А на 18-й Крыськив сыграл в стенку с Сиканом и пробил под штангу.

Хозяева, однако, быстро отквитали один мяч. Дибанго слева в атаке запрессинговал защитника и отдал в центр на Хомченовского. Капитан криворожцев точно пробил в дальний угол. Не накрыл оппонента Степаненко.

Новая вспышка активности случилась перед перерывом, когда команды обменялись голами в течение всего двух минут. Сначала Бондаренко перехватил неудачный пас кипера и сбросил Крыськиву, уложившиму мяч в сетку. В следующей атаке забил "Кривбасс" – Дибанго подал, а Кожушко замкнул дальнюю штангу.

На старте второй половины "Шахтер", казалось, контролировал ход встречи. Однако свои возможности не реализовал. Подопечные Юрия Вернидуба воспользовались моментом на 64-й минуте. Длинный навес Задераки с правого фланга с линии вратарской в гол превратил Бескоровайный.

Далее голевой фестиваль превратился в карнавал грубости. Как следствие, арбитр поединка Андрей Коваленко удалил трех футболистов. Хозяина Хомченовского и гостя Бондаренко – после вмешательства VAR, а Чигринский заработал две желтые. Больше команды не забивали, так что счет 3:3 стал итоговым.