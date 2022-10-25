"Шахтар" розійшовся миром із "Селтіком" і гарантував для себе єврокубки навесні

Ліга чемпіонів, група F, 5-й тур

"Селтік" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Якумакіс, 34 – Мудрик, 58

"Кельти" почали тиснути на ворота Трубіна зі стартових хвилин. Тож "гірникам" довелося взяти м'яч під контроль на власній половині. Усі ж спроби "Шахтаря" перейти центр поля господарі вчасно гасили активним пресингом. Принаймні в дебюті.

Тим не менше, особливих вигод від стартового тиску "Селтік" не отримав. Що й казати, коли перший по-справжньому небезпечний момент шотландці організували аж на 25-й хвилині. Це О'Райлі перед штрафним отримав пас Юрановіча та спробував закрутити в дальній кут – повз ворота.

Зате наступний випад "кельтів" став гольовим. Тейлор на 34-й прострілив із лівого флангу до центру карної зони, де під удар Абади кинувся Матвієнко, а м'яч відскочив до Якумакіса – грецький нападник із кількох метрів холоднокровно переграв Трубіна.

Під завісу першого тайму суперники обмінялися нагодами забити. Той же Якумакіс міг оформити дубль, але його постріл після перехоплення і сольного проходу парирував кіпер "гірників". Натомість Мудрик пробив у Харта після передачі Судакова.

Початок другої половини за сюжетом нагадав перший тайм. Проте, цього разу "Шахтар" швидше зумів відсунути гру подалі від своїх воріт і взятися до відновлення рівноваги в рахунку. Ось Траоре з лівого краю карної зони подав на дальню стійку на Зубкова, але той не зміг спрямувати м'яч у сітку з гострого кута.

Проте, на 58-й хвилині все вдалося Мудрику. Хавбек "гірників" у центральному колі отримав передачу Сікана, протягнув м'яч вперед, утік від двох оборонців і розкішним ударом під поперечину залишив поза справами Харта – 1:1!

Господарі, однак, після пропущеного м'яча не розклеїлися. Уже за якихось п'ять хвилин забивати був зобов'язаний Фурухасі, але не зміг переграти Трубіна в ближньому бою. На цей епізод "Шахтар" відповів своїм змарнованим 100-відсотковим моментом – Мудрик вивів Сікана на порожні ворота, та той не зміг оборобити м'яч і випустив сферу за межі поля...

У фінальні 15 хвилин до ролі героя примірявся О'Райлі. Хавбек "Селтіка" міг забивати двічі. Його перший постріл із дистанції в нижній кут парирував воротар "гірників". А за кілька хвилин до фінального свистка данець намагався поцілити в дальній кут, але м'яч просвистів поруч зі стійкою.

Зрештою, команди завершили поєдинок бойовим миром на користь конкурентів. У паралельному матчі РБ "Лейпциг" несподівано переграв "Реал" (3:2) та зробив серйозну заявку на плей-офф. У фінальному турі "Шахтар" повинен перемагати німців, щоб пробитися в 1/8 фіналу. Будь-який інший результат відправить "гірників" до Ліги Європи.