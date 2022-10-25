"Шахтер" разошелся миром с "Селтиком" и гарантировал себе еврокубки весной

Лига чемпионов, группа F, 5-й тур

"Селтик" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

"Кельты" начали давить на ворота Трубина со стартовых минут. Так что "горнякам" пришлось взять мяч под контроль на собственной половине. Все же попытки "Шахтера" перейти центр поля хозяева вовремя гасили активным прессингом. По крайней мере, в дебюте.

Тем не менее, особых выгод от стартового давления "Селтик" не получил. Что и говорить, если первый по-настоящему опасный момент шотландцы организовали на 25-й минуте. Это О'Райли перед штрафной получил пас Юрановича и попытался закрутить в дальний угол – мимо ворот.

Зато следующий выпад "кельтов" стал голевым. Тейлор на 34-й прострелил с левого фланга в центр штрафной зоны, где под удар Абады бросился Матвиенко, а мяч отскочил к Якумакису – греческий нападающий с нескольких метров хладнокровно переиграл Трубина.

Под занавес первого тайма соперники обменялись возможностями забить. Тот же Якумакис мог оформить дубль, но его выстрел после перехвата и сольного прохода парировал кипер "горняков". Мудрик же пробил в Харта после передачи Судакова.

Начало второй половины по сюжету напомнило первый тайм. Тем не менее, в этот раз "Шахтер" быстрее сумел отодвинуть игру подальше от своих ворот и взяться за восстановление равновесия в счете. Вот Траоре с левого края штрафной зоны подал на дальнюю стойку на Зубкова, но тот не смог направить мяч в сетку с острого угла.

Но на 58-й минуте все удалось Мудрику. Хавбек "горняков" в центральном круге получил передачу Сикана, протянул мяч вперед, убежал от двух защитников и роскошным ударом под перекладину оставил не у дел Харта – 1:1!

Хозяева, однако, после пропущенного мяча не расклеились. Уже через пять минут забивать был обязан Фурухаси, но не смог переиграть Трубина в ближнем бою. На этот эпизод "Шахтер" ответил своим упущенным 100-процентным моментом – Мудрик вывел Сикана на пустые ворота, но тот не смог обработать мяч и выпустил сферу за пределы поля...

В финальные 15 минут к роли героя готовился О'Райли. Хавбек "Селтика" мог забивать дважды. Его первый выстрел с дистанции в нижний угол парировал вратарь "горняков". А за несколько минут до финального свистка датчанин пытался поразить дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой.

В конце концов команды завершили поединок боевым миром в пользу конкурентов. В параллельном матче РБ "Лейпциг" неожиданно обыграл "Реал" (3:2) и сделал серьезную заявку на плей-офф. В финальном туре "Шахтер" должен побеждать немцев, чтобы пробиться в 1/8 финала. Любой другой результат отправит "горняков" в Лигу Европы.