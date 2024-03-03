"Шахтар" розібрався з "Кривбасом" у битві претендентів на медалі Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Шахтар" – "Кривбас" – 5:2

Голи: Конопля, 10, Криськів, 22, 82, Бондаренко, 69, Траоре, 90+2 – Аду, 20, Стецьков, 86

Вилучення: Іліч, 57 (К, пряма червона картка)

"Гірники" взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. Територіальна ініціатива дозволила підопічним Маріно Пушіча швидко відкрити рахунок. Допоміг стандарт – Бондаренко пробив головою після навісу з кутового, Кліщук парирував, але від ноги Коноплі м'яч залетів у ворота.

"Шахтар" продовжив вести гру й навіть міг подвоїти перевагу, коли Бондар головою замикав простріл Зубкова – мимо воріт. Зате криворіжці забили ледь не з першої спроби. На 20-й хвилині Дібанго виконав передачу з лівого флангу в центр штрафного, звідки Аду поцілив у ближній кут.

Утім, радість підопічних Юрія Вернидуба була недовгою. За якихось три хвилини "гірники" знову були попереду. Це Криськів обігрався з Бондаренком і з льоту красиво поклав м'яч у дальній кут воріт Кліщука – 2:1.

До перерви "Кривбас" встиг змарнувати дві нагоди забити вдруге. Спершу Іліч зі штрафного трохи не докрутив м'яч у ближню дев'ятку "Шахтаря". Натомість Стецьков наважився на удар із дистанції, але не зміг поцілити в площину воріт Різника. А на старті другої половини Соса з лінії штрафного пробив над поперечиною.

Хтозна, як би розвивалися події далі, якщо б гостей не підвів Іліч. У простій ситуації хорват стрибнув супернику в ноги ззаду та отримав пряму червону картку. "Шахтар" відразу перехопив ініціативу та провів серію атак. Зокрема, Сікан і Бондаренко пробили повз ворота.

Та все ж останньому вдалося побувати в обіймах партнерів. Зубков із рідного флангу віддав на межу карної зони на партнера, а Бондаренко класно закрутив м'яч у кут. Голкіпер виручити "Кривбас" у цьому епізоді не зумів.

У фінальні 10 хвилин команди встигли обмінятися забитими м'ячами. Спершу сольний номер виконав Криськів, який протягнув м'яч із центра поля після перехоплення і поклав у лівий кут. Натомість Стецьков зумів прийняти м'яч у межах штрафного та з-під Конополі відправив у сітку. Нарешті Траоре в доданий арбітром час вдало підставив ногу під постріл Бондаренка – 5:2 у підсумку.

Перемога над конкурентом дозволила "Шахтарю" піднятися на 3-тє місце та впритул наблизитися до "Дніпра-1". "Спортклубівці" мають 38 очок, криворіжці – 37 пунктів, а "гірники" набрали 35 балів і мають ще два матчі в запасі. Київське "Динамо" записало в актив 34 очки та провело на три матчі менше за дует лідерів.