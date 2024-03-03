"Шахтер" разобрался с "Кривбассом" в битве претендентов на медали Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Шахтер" – "Кривбасс" – 5:2

Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 69, Траоре, 90+2 – Аду, 20, Стецьков, 86

Удаление: Илич, 57 (К, прямая красная карточка)

"Горняки" взяли мяч под контроль со стартовых минут. Территориальная инициатива позволила подопечным Марино Пушича быстро открыть счет. Помог стандарт – Бондаренко пробил головой после навеса с углового, Клищук парировал, но от ноги Конопли мяч залетел в ворота.

"Шахтер" продолжил вести игру и даже мог удвоить преимущество, когда Бондарь головой замыкал прострел Зубкова – мимо ворот. Зато криворожцы забили едва ли не с первой попытки. На 20-й минуте Дибанго выполнил передачу с левого фланга в центр штрафной, откуда Аду попал в ближний угол.

Впрочем, радость подопечных Юрия Вернидуба была недолгой. Каких-то три минуты спустя "горняки" снова были впереди. Это Крыськив обыгрался с Бондаренко и с лета красиво уложил мяч в дальний угол ворот Клищука – 2:1.

До перерыва "Кривбасс" успел упустить две возможности забить во второй раз. Сначала Илич со штрафного немного не докрутил мяч в ближнюю девятку "Шахтера". Стецьков же решился на удар с дистанции, но не смог попасть в створ ворот Ризныка. А на старте второй половины Соса с линии штрафной пробил выше перекладиный.

Как знать, как бы развивались события дальше, если бы гостей не подвел Илич. В простой ситуации хорват прыгнул сопернику в ноги сзади и получил прямую красную карточку. "Шахтер" сразу перехватил инициативу и провел серию атак. В частности, Сикан и Бондаренко пробили мимо ворот.

И все же последнему удалось побывать в объятиях партнеров. Зубков с родного фланга отдал на грань штрафной зоны на партнера, а Бондаренко классно закрутил мяч в угол. Голкипер выручить "Кривбасс" в этом эпизоде не сумел.

В финальные 10 минут команды успели обменяться забитыми мячами. Сначала сольный номер исполнил Крыськив, который протянул мяч из центра поля после перехвата и уложил в левый угол. Зато Стецьков сумел принять мяч в пределах штрафной и из-под Конополи отправил в сетку. Наконец Траоре в добавленное арбитром время удачно подставил ногу под выстрел Бондаренко – 5:2 в итоге.

Победа над конкурентом позволила "Шахтеру" подняться на 3-е место и вплотную приблизиться к "Днепру-1". "Спортклубовцы" имеют 38 очков, криворожцы – 37 пунктов, а "горняки" набрали 35 баллов и имеют еще два матча в запасе. Киевское "Динамо" записало в актив 34 очка и провело на три поединка меньше дуэта лидеров.