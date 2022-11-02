"Шахтар" розгромно програв РБ "Лейпциг" у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи

Ліга чемпіонів, група F, 6-й тур

"Шахтар" – РБ "Лейпциг" – 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослай, 62, Ольмо, 68

Розпочали суперники обережно, але "червоні бики" швидко зуміли створити небезпеку біля воріт господарів. Уже на 8-й хвилині Вернер отримав пас п'ятою від Нкунку та пробив у ноги Трубіну. А за дві хвилини атакувальний дует "Лейпцига" результативно обмінявся ролями.

Більше старань доклав Нкунку. Він пішов у пресинг на чужій половині, відібрав м'яч у "гірників", просунувся вперед і відпасував Вернеру. Той з лівого кута штрафного майданчика пробив, але кіпер "Шахтаря" відбив м'яч убік, та на добиванні опинився Нкунку та холоднокровно відправив сферу в сітку.

Після раннього гола матч перейшов у фазу позиційної боротьби. Окремі спалахи активності виникали з ініціативи виконавців із високим рівнем майстерності. Ось Мудрик на швидкості протягнув м'яч із власної половини, але його прорив погасили відразу двоє оборонців гостей. А Форсберг після вривання до карної зони пробив у руки Трубіну.

Інші ж перейшли на удари зі середньої та дальньої дистанції. Той же Собослай пробив над воротами з лінії штрафного, а Петряк двічі намагався поцілити в дальні кути – безрезультатно. Натомість необачним виходом Блазвіха з воріт під завісу тайму не змогли скористатися ні Траоре, ні Мудрик.

Усі ж сподівання на інтригу РБ "Лейпциг" фактично вбив на старті другої половини. На 50-й хвилині після флангового навісу Раума м'яч на стійку трохи курйозно скинув Сімакан, а Сілва проштовхнув сферу в сітку – 0:2.

Відразу ж Форсберг міг робити рахунок розгромним. Проте, його обвідний удар після передачі Нкунку пройшов вище воріт. У відповідь "гірники" організували випад для Траоре, але його прорив у чудовому стилі, та ще й без фолу, зупинив Кампль.

А згодом остаточно всі надії "Шахтаря" на позитивний результат "червоні бики" поховали подвійним ударом. Спершу Нкунку вивів Собослая на побачення з Трубіним, а угорець прокинув повз воротаря і відправив м'яч у порожні ворота. Невдовзі ж Ольмо в атаці другим темпом отримав пас на вході в штрафний і технічно поклав м'яч у дальній кут.

Фінальні 20 хвилин після такого бурхливого старту перетворилися у формальність. "Шахтар" не зміг оформити ще один подвиг і вирушив до 1/16 фіналу Ліги Європи. Там "гірники" зіграють наприкінці зими. У паралельному ж матчі квартету мадридський "Реал" знищив "Селтік" (5:1).