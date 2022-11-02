"Шахтер" разгромно проиграл РБ "Лейпциг" в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

Лига чемпионов, группа F, 6-й тур

"Шахтер" – РБ "Лейпциг" – 0:4

Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослай, 62, Ольмо, 68

Начали соперники осторожно, но "красные быки" сумели быстро создать опасность у ворот хозяев. Уже на 8-й минуте Вернер получил пас пяткой от Нкунку и пробил в ноги Трубину. А через две минуты атакующий дуэт "Лейпцига" результативно поменялся ролями.

Больше стараний приложил Нкунку. Он пошел в прессинг на чужой половине, отобрал мяч у "горняков", продвинулся вперед и отпасовал Вернеру. Тот с левого угла штрафной пробил, но кипер "Шахтера" отбил мяч в сторону, однако на добивании оказался Нкунку и хладнокровно отправил сферу в сетку.

После раннего гола матч перешел в фазу позиционной борьбы. Отдельные вспышки активности возникали по инициативе исполнителей с высоким уровнем мастерства. Вот Мудрик на скорости протащил мяч со своей половины, но его прорыв погасили сразу двое защитников гостей. А Форсберг после врывания в штрафную зону пробил в руки Трубину.

Остальные же перешли на удары со средней и дальней дистанции. Тот же Собослай пробил над воротами с линии штрафной, а Петряк дважды пытался попасть в дальние углы – безрезультатно. В свою очередь опрометчивым выходом Блазвиха из ворот под занавес тайма не смогли воспользоваться ни Траоре, ни Мудрик.

Все же надежды на интригу РБ "Лейпциг" фактически убил на старте второй половины. На 50-й минуте после флангового навеса Раума мяч на стойку немного курьезно сбросил Симакан, а Силва протолкнул сферу в сетку – 0:2.

Сразу же Форсберг мог делать счет разгромным. Однако его обводной удар после передачи Нкунку прошел выше ворот. В ответ "горняки" организовали выпад для Траоре, но его прорыв в великолепном стиле, да еще без фола, остановил Кампль.

А потом все надежды "Шахтера" на положительный результат "красные быки" похоронили двойным ударом. Сначала Нкунку вывел Собослая на свидание с Трубиным, а венгр пробросил мимо вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Вскоре же Ольмо в атаке вторым темпом получил пас на входе в штрафную и технически положил мяч в дальний угол.

Финальные 20 минут после столь бурного старта превратились в формальность. "Шахтер" не смог оформить еще один подвиг и отправился в 1/16 финала Лиги Европы. Там "горняки" сыграют в конце зимы. В параллельном же матче квартета мадридский "Реал" уничтожил "Селтик" (5:1).