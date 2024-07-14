"Шахтар" розгромив середняка турецької Суперліги в спарингу: відео

Контрольний матч

"Шахтар" – "Різеспор" – 5:0

Голи: Назарина, 11, Тобіас, 17, Кевін, 49, Матвієнко, 76, Глущенко, 87 (пенальті)

"Гірники" активніше розпочали матч. Територіальна перевага підопічних Маріно Пушіча призвела до двох швидких голів. Спершу Назарина з меж штрафного відправив м'яч у сітку після перехоплення, а потім Тобіас підключився до атаки та забив із лінії майданчика.

У другій половині "Шахтар" оформив ще три забиті м'ячі. На старті тайму Кевін добив сферу під поперечину після блискавичної контратаки чемпіонів України. На 76-й хвилині наважився на дальній удар Матвієнко та поцілив прямісінько в кут воріт.

Довершив побиття "Різеспора" юний Глущенко. Він сам заробив і реалізував одинадцятиметровий під завісу поєдинку. До речі, спаринг пройшов у форматі двох таймів по 50 хвилин із повною ротацією складу "гірників" у перерві.

"Шахтар" здобув другу перемогу в міжсезоння. Раніше донеччани впевнено розібралися з боснійським "Сараєвом" (4:1). Також "гірники" розписали нічию з "Хайдуком" із хорватського Спліта й програли сербській "Бачці-Тополі" (0:1).

Стартовий склад "Шахтаря": Твардовський, Тобіас, Франьїч, Фарина, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Педрінью, Швед, Невертон, Егіналдо