"Шахтер" разгромил середняка турецкой Суперлиги в спарринге: видео

Контрольный матч

"Шахтер" – "Ризеспор" – 5:0

Голы: Назарина, 11, Тобиас, 17, Кевин, 49, Матвиенко, 76, Глущенко, 87 (пенальти)

"Горняки" активнее начали матч. Территориальное преимущество подопечных Марино Пушича привело к двум быстрым голам. Сначала Назарина из пределов штрафной отправил мяч в сетку после перехвата, а затем Тобиас подключился к атаке и забил с линии площадки.

Во второй половине "Шахтер" оформил еще три забитых мяча. На старте тайма Кевин добил сферу под перекладину после молниеносной контратаки чемпионов Украины. На 76-й минуте отважился на дальний удар Матвиенко и попал прямо в угол ворот.

Довершил избиение "Ризеспора" юный Глущенко. Он сам заработал и реализовал одиннадцатиметровый под занавес поединка. Кстати, спарринг прошел в формате двух таймов по 50 минут с полной ротацией состава "горняков" в перерыве.

"Шахтер" одержал вторую победу в межсезонье. Ранее дончане уверенно разобрались с боснийским "Сараево" (4:1). Также "горняки" расписали ничью с "Хайдуком" из хорватского Сплита и проиграли сербской "Бачке-Тополе" (0:1).

Стартовый состав "Шахтера": Твардовский, Тобиас, Франьич, Фарина, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Педриньо, Швед, Невертон, Эгиналдо