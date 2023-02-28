"Шахтар" розгромив "Минай" та скоротив відставання від "Дніпра-1" нагорі УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур (перенесений матч)

"Минай" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40 (пенальті)

"Гірники" шокували господарів двома забити м'ячами в стартові 15 хвилин. Спершу Степаненко потужним ударом головою замкнув навіс Судакова з кутового. А згодом у затяжній атаці гранда Сікан проштовхнув м'яч у сітку після серії невдач.

Тим не менше, до середини тайму "Минай" прийшов до тями. А Воробчак на 31-й хвилині навіть повернув закарпатців до гри. Хавбек наважився на удар метрів із 25-ти – Трубін, здавалося, реагував на удар, але незграбно випустив м'яч за лінію.

Щоправда, "Шахтар" ще до перерви відновив перевагу в два м'ячі. Допоміг суперник – Конопля увірвався до штрафного майданчика та заробив на собі пенальті. До позначки підійшов Судаков і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Ще один м'яч "гірники" оформили в другій половині. Це Сікан у швидкій контратаці команди Ігора Йовічевіча взяв ініціативу на себе та потужним пострілом із 20-ти метрів поклав м'яч у нижній кут – 1:4.

Мінімум тричі "Шахтар" міг робити рахунок геть непристойним. Спершу кіпер "Миная" Бандура парирував небезпечний удар Судакова. Далі він встиг зреагувати на випад Топалова другим темпом. Під завісу ж матчу Назарина зі штрафного закрутив м'яч поруч із дев'яткою.

Зрештою, змінити цифри на табло жодна з команд не зуміла. Завдяки перемозі "Шахтар" скоротив відставання від лідера чемпіонату – "Дніпра-1". Тепер "гірники" мають в активі 33 очки, а в "спортклубівців" залишилося 35 пунктів.