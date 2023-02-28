"Шахтер" разгромил "Минай" и сократил отставание от "Днепра-1" наверху УПЛ

Украина, Премьер-лига, 9-й тур (перенесенный матч)

"Минай" – "Шахтер" – 1:4

Голы: Воробчак, 31 – Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40 (пенальти)

"Горняки" шокировали хозяев двумя забить мячами в стартовые 15 минут. Сначала Степаненко мощным ударом головой замкнул навес Судакова с углового. А затем в затяжной атаке гранда Сикан протолкнул мяч в сетку после серии неудач.

Тем не менее, к середине тайма "Минай" пришел в себя. А Воробчак на 31-й минуте даже вернул закарпатцев в игру. Хавбек решился на удар метров с 25-ти – Трубин, казалось, реагировал на удар, но неловко выпустил мяч за линию.

Правда, "Шахтер" еще до перерыва восстановил преимущество в два мяча. Помог соперник – Конопля ворвался в штрафную и заработал на себе пенальти. К отметке подошел Судаков и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Еще один мяч "горняки" оформили во второй половине. Это Сикан в быстрой контратаке команды Игора Йовичевича взял инициативу на себя и мощным выстрелом с 20-ти метров уложил мяч в нижний угол – 1:4.

Минимум трижды "Шахтер" мог делать счет совсем неприличным. Сначала кипер "Миная" Бандура парировал опасный удар Судакова. Далее он успел среагировать на выпад Топалова вторым темпом. Под занавес же матча Назарина со штрафного закрутил мяч рядом с девяткой.

В конце концов изменить цифры на табло ни одна из команд не сумела. Благодаря победе "Шахтер" сократил отставание от лидера чемпионата – "Днепра-1". Теперь "горняки" имеют в активе 33 очка, а у "спортклубовцев" осталось 35 пунктов.