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"Шахтар" – "Ренн": де дивитися матч Ліги Європи

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Варшава, Вівторок 14 лютого 2023 12:10
"Шахтар" – "Ренн": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Гірники" перед одним із спарингів під час зимової паузи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У рамках плей-офф Ліги Європи УЄФА 2022/23 донецький "Шахтар" прийме "Ренн" із Франції у польській столиці.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Ренн" відбудеться 16 лютого у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Роберто Моралес і Віталій Кравченко.

Раніше "Шахтар" запросив до команди чотирьох новачків – воротаря Різника, оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі. Дует останніх потрапив до заявки "гірників" на плей-офф Ліги Європи. Усього до списку потрапили 28 виконавців.

До слова, напередодні "Рух" U-19 дізнався суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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