"Шахтер" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы

В рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА 2022/23 донецкий "Шахтер" примет "Ренн" из Франции в польской столице.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Роберто Моралес и Виталий Кравченко.

Ранее "Шахтер" пригласил в команду четырех новичков – вратаря Ризныка, защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси. Дуэт последних попал в заявку "горняков" на плей-офф Лиги Европы. Всего в список попали 28 исполнителей.