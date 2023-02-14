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"Шахтер" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы

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Варшава, Вторник 14 февраля 2023 12:10
"Шахтер" – "Ренн": где смотреть матч Лиги Европы Фото: "Горняки" перед одним из спаррингов во время зимней паузы (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА 2022/23 донецкий "Шахтер" примет "Ренн" из Франции в польской столице.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будут Роберто Моралес и Виталий Кравченко.

Ранее "Шахтер" пригласил в команду четырех новичков – вратаря Ризныка, защитников Гочолейшвили и Ракицкого, а также форварда Келси. Дуэт последних попал в заявку "горняков" на плей-офф Лиги Европы. Всего в список попали 28 исполнителей.

К слову, накануне "Рух" U-19 узнал соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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