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"Шахтар" – "Реал": прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Варшава, Понеділок 10 жовтня 2022 15:51
"Шахтар" – "Реал": прогноз на матч Ліги чемпіонів Фото: Гол-красень Олександра Зубкова не врятував на "Бернабеу" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме мадридський "Реал" у Польщі.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Реал" відбудеться 11 жовтня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила мадридців однозначним фаворитом матчу. На перемогу Королівського клубу тут приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,38. Імовірність успіху "гірників" оцінили балом 7,25. Навіть нічия вірогідніша – кеф 5,25.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на підсумкову нульову нічию з космічним коефіцієнтом 17,50. Завжди перспективною виглядає ставка з голами обох команд у кожному з таймів. Нині на такий результат можна поставити з кефом 10,50.

Ще менше вірять в український гранд британці з William Hill. Потенційну перемогу "Шахтаря" оцінили балом 8,00. На успіх "Реала" приймають ставки зі схожим коефіцієнтом 1,38. Кеф на нічию майже ідентичний – 5,00.

Уболівальники з лав оптимістів розглянуть ставку з дублем Олександра Зубкова з перспективним коефіцієнтом 26,00. Хороший кеф і на вольову нічию "гірників", коли донеччани зрівняють рахунок після пропущеного гола – 8,50.

Минулого тижня "Шахтар" поступився "Реалу" в Мадриді на груповому етапі Ліги чемпіонів. За Королівський клуб забили бразильці Родріго та Вінісіус, а в складі "гірників" під завісу першого тайму відзначився Зубков.

До слова, українська Прем'єр-ліга визначилася з датою Класичного дербі між "Шахтарем" і київським "Динамо".

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