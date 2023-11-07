"Шахтар" проведе благодійний матч у Токіо: хто буде суперником чемпіона України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Середняк японської J-ліги вирішив проявити солідарність з українцями. "Авіспа Фукуока" вийде на поєдинок із благородною метою проти "гірників".

Благодійний матч запланований на 18 грудня. Поєдинок прийме Японський національний стадіон у Токіо, який був головною ареною Олімпіади-2020. Старт зустрічі – о 12:00 за київським часом. На матч запросять українських біженців, а всі зібрані кошті передадуть на відновлення України.

Обидві команди на той час завершать офіційні виступи в 2023 році. Зокрема, "Шахтар" останній матч "осінньої" частини сезону зіграє проти "Порту" в Лізі чемпіонів 13 грудня, а "Авіспа Фукуока" 3 грудня проведе матч останнього туру J-ліги проти "Хіросіми".

Що відомо про "Авіспу Фукуоку"

Заснований у 1982 році японський клуб. Прізвиська – "оси", "шершні".

У J-лізі команда змагалася в 1996-2001, 2006-2011, 2016 та з 2021 рр. Найвище досягнення – 8-ме місце в сезоні-2021. Домашні матчі проводить на стадіоні "Бест Денкі" (місткість – 21562 глядачі). Найбільшим досягненням клубу в історії став здобутий цьогоріч Кубок японської ліги.

У нинішньому сезоні кольори "Авіспи Фукуоки" захищають троє бразильців – оборонець Дуглас Гроллі, а також нападники Лукіан і Веллінгтон. Останній виступав у Європі за нідерландський "Твенте", німецькі "Хоффенхайм" і "Фортуну" з Дюссельдорфа.