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"Шахтар" продовжив контракт із бойовитим вихованцем

Фото: Артем Бондаренко провів 14 матчів до зимової паузи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент донецького "Шахтаря" домовився щодо продовження співпраці з півзахисником першої команди Артемом Бондаренком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний хавбек залишив підпис під довготерміновою угодою з "гірниками". Попередній договір був чинний до кінця наступного року.

Бондаренко підписав контракт на 5 років. Українець отримав нагоду затриматися в лавах "Шахтаря" до кінця 2028 року. До структури "гірників" він потрапив у 16 років. Раніше займався в черкаській СДЮШОР і академії "Дніпра".

У нинішньому сезоні Бондаренко провів 14 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Найімовірніше, статистика хавбека була б кращою, якби він не пропустив місяць через травму та низку матчів УПЛ через два вилучення.

"Шахтар" у сезоні 2023/24

Футбольний рік "гірники" розпочали під орудою Патріка ван Леувена. Нідерландець втримався на посаді до середини жовтня і був звільнений через непереконливі виступи команди.

Спершу в. о. головного тренера став легенда клубу Даріо Срна. Згодом керівництво "Шахтаря" знайшло нового постійного керманича команди – Маріно Пушіча. З ним на чолі "гірники" фінішували третіми в групі Ліги чемпіонів і зіграють в плей-офф Ліги Європи проти французького "Марселя".

У чемпіонаті України "Шахтар" набрав 31 очко та з двома матчами в запасі залишається тіньовим лідером першості. Натомість у Кубку України "гірники" пройшли рівненський "Верес" і сумську "Вікторію" (двічі по 3:0).

До слова, раніше оборонець "Шахтаря" Міроші потрапив до заявки Танзанії на Кубок африканських націй.

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