"Шахтер" продлил контракт с боевитым воспитанником

23-летний хавбек оставил подпись под долгосрочным соглашением с "горняками". Предыдущий договор действовал до конца следующего года.

Бондаренко подписал контракт на 5 лет. Украинец получил возможность задержаться в рядах "Шахтера" до конца 2028 года. В структуру "горняков" он попал в 16 лет. Раньше занимался в черкасской СДЮШОР и академии "Днепра".

В нынешнем сезоне Бондаренко провел 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи. Скорее всего, статистика хавбека была бы лучше, если бы он не пропустил месяц из-за травмы и ряд матчей УПЛ из-за двух удалений.

"Шахтер" в сезоне 2023/24

Футбольный год "горняки" начали под руководством Патрика ван Леувена. Нидерландец удержался в должности до середины октября и был уволен из-за неубедительных выступлений команды.

Сначала и. о. главным тренером стал легенда клуба Дарио Срна. Впоследствии руководство "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды – Марино Пушича. С ним во главе "горняки" финишировали третьими в группе Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя".

В чемпионате Украины "Шахтер" набрал 31 очко и с двумя матчами в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь в Кубке Украины "горняки" прошли ровненский "Верес" и сумскую "Викторию" (дважды по 3:0).