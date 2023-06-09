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"Шахтар" пригрозив англійському гранду судом: що трапилося

Фото: Манор Соломон у футболці "гірників" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Менеджент донецького "Шахтаря" застеріг керівництво лондонського "Тоттенхема" від оформлення трансферу півзахисника Манора Соломона в обхід чемпіонів України.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

"Шпори" розглядають підписання ізраїльтянина в літнє трансферне вікно. Вінгер, права на якого належать "Шахтарю", сезон 2022/23 провів у складі іншого лондонського колективу – "Фулхема".

Соломон зібрався вдруге скористатися сумнозвісним правилом ФІФА, що надало можливість легіонерам зупиняти дію контрактів із українськими клубами. За "Тоттенхем" у разі переходу він виступатиме на правах оренди. Проте, контракт ізраїльтянина з "Шахтарем" чинний лише до 31 грудня.

Гендиректор "гірників" зв'язався зі Соломоном та його агентом і закликав повернутися в лави чемпіона України на новий сезон. Палкін гарантував вінгеру виступи в основі "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Утім, ізраїльтянин зібрався далі грати в АПЛ.

"Зрештою, куди саме він перейде, я не знаю. У будь-якому випадку, якщо це буде "Тоттенхем", ми будемо позиватися до цього клубу. Маємо просту підставу – неправомірне збагачення. Лише уявіть собі: ми платимо великі гроші за цього гравця, а "Тоттенхем" згодом отримує його безкоштовно?" – риторично запитав функціонер.

Манор Соломон перебрався в "Шахтар" у січні 2019 року. Рідний клуб вінгера – "Маккабі" з Петах-Тікви – отримав за нього орієнтовно 6 млн євро. У лавах "гірників" Соломон провів 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячів і віддав 9 передач. За "Фулхем" – 24 поєдинки, 5 голів.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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