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"Шахтар" прибув на вирішальний матч Ліги чемпіонів: хто в обоймі Йовічевіча

Фото: "Гірники" вирушають до Варшави (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Польщі на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти німецького РБ "Лейпциг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв до Польщі 27 футболістів. Вітчизняний гранд перетнув державний кордон автобусом, дістався до Жешува, звідки вилетів чартером до Варшави. Там "Шахтар" тренуватиметься у понеділок і вівторок.

У складі команди відсутні травмовані Корнієнко та Швед. Натомість поїхав із "гірниками" вінгер Зубков, який зазнав ушкодження задньої поверхні стегна в матчі УПЛ проти "Олександрії" (2:2). Його участь у поєдинку, як і хавбека Очеретька, залишається під питанням.

Список гравців "Шахтаря" на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.

До слова, напередодні "Динамо" розібралося з "Кривбасом" і перервало серію без перемог.

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