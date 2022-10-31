"Шахтар" прибув на вирішальний матч Ліги чемпіонів: хто в обоймі Йовічевіча

Делегація донецького "Шахтаря" прибула до Польщі на поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти німецького РБ "Лейпциг".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.
Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв до Польщі 27 футболістів. Вітчизняний гранд перетнув державний кордон автобусом, дістався до Жешува, звідки вилетів чартером до Варшави. Там "Шахтар" тренуватиметься у понеділок і вівторок.
У складі команди відсутні травмовані Корнієнко та Швед. Натомість поїхав із "гірниками" вінгер Зубков, який зазнав ушкодження задньої поверхні стегна в матчі УПЛ проти "Олександрії" (2:2). Його участь у поєдинку, як і хавбека Очеретька, залишається під питанням.
Список гравців "Шахтаря" на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:
Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков
У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.
До слова, напередодні "Динамо" розібралося з "Кривбасом" і перервало серію без перемог.
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