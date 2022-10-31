"Шахтар" прибув на вирішальний матч Ліги чемпіонів: хто в обоймі Йовічевіча

Матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг" відбудеться у Варшаві 2 листопада. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв до Польщі 27 футболістів. Вітчизняний гранд перетнув державний кордон автобусом, дістався до Жешува, звідки вилетів чартером до Варшави. Там "Шахтар" тренуватиметься у понеділок і вівторок.

У складі команди відсутні травмовані Корнієнко та Швед. Натомість поїхав із "гірниками" вінгер Зубков, який зазнав ушкодження задньої поверхні стегна в матчі УПЛ проти "Олександрії" (2:2). Його участь у поєдинку, як і хавбека Очеретька, залишається під питанням.

Список гравців "Шахтаря" на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів:

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков

У суботу "Шахтар" розійшовся миром із "Олександрією" у 10-му турі Прем'єр-ліги. За "гірників" забили Михайліченко та Мудрик. Зате бразильський оборонець Тейлор був вилучений на старті другої половини.