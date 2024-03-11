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"Шахтар" прибрав зіркового ветерана зі заявки на УПЛ

Фото: Дмитро Чигринський вилетів із обойми "гірників" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" відзаявив оборонця Дмитра Чигринського на нинішній сезон української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

37-річний центрбек змінив статус у базі даних елітного дивізіону. Поруч із його прізвищем з'явився напис "відзаявлений".

Профіль Чигринського зник із офіційних ресурсів "Шахтаря" ще в лютому. Тоді агент оборонця Олександр Панков передав "великий привіт" адмінстратору сайту "гірників". Мовляв, його клієнт мав чинний до літа 2024 року контракт із грандом.

Чигринський не виходив на поле в офіційних поєдинках із вересня. З тих пір досвідчений українець провів лише 90 хвилин у листопадовому спарингу "Шахтаря" проти львівського "Руха". Загалом у нинішньому сезоні центрбек зіграв 4 поєдинки в усіх турнірах.

Хто такий Дмитро Чигринський

Уродженець Ізяслава, навчався в Львівському державному училищі фізичної культури. До академії "Шахтаря" потрапив у 15 років.

У 2002-2004 рр. захищав кольори резервної команди "гірників". Згодом зіграв 3 матчі за першу команду та поїхав у запорізький "Металург" на правах оренди. Посеред сезону 2005/06 повернувся в Донецьк і став основним центрбеком. Провів ще три повні сезони за "Шахтар".

Наприкінці літа 2009 року перейшов до "Барселони" за 25 млн євро. Закріпитися в команді Пепа Гвардіоли не зміг і через рік повернувся у лави "гірників" за 15 мільйонів. Потім захищав кольори "Дніпра", афінського АЕКа та "Іонікоса". До рідної команди повернувся у серпні торік.

Чигринський – семиразовий чемпіон України та чемпіон Іспанії 2009/10. Здобув Кубок УЄФА з "Шахтарем" і тріумфував на Клубному чемпіонаті світу з "Барсою", завоював низку інших трофеїв. Віце-чемпіон Європи U-21 та учасник ЧС-2006.

До слова, раніше нападник "Шахтаря" Кевін став футболістом туру Прем'єр-ліги.

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