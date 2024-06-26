"Шахтар" презентував новачка-легіонера: хто він такий

22-річний центрбек став другим новачком "гірників" у літнє трансферне вікно. Раніше до лав чемпіона України з ковалівського "Колоса" перебрався голкіпер Кіріл Фесюн.

Грам перейшов у "Шахтар" із туніського "Сфаксьєна". Оборонець підписав із донеччанами контракт на 5 років. Перехід африканця коштував "гірникам" орієнтовно 2 млн євро.

Грам – вихованець "Сфаксьєна". На дорослому рівні дебютував у 17 років. Загалом у складі рідної команди провів 98 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. У лавах збірної Тунісу дебютував навесні торік (3 поєдинки).

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Маріно Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці. Поза тренувальним процесом наразі задіяні на Євро-2024 гравці.

Перший спаринг на зборах "гірники" зіграють 29 червня. Суперником підопічних Пушіча стане боснійський "Сараєво".