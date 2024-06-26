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"Шахтер" представил новичка-легионера: кто он такой

Фото: Алаа Грам в цветах "Сфаксьена" (facebook.com/OfficielCSS)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании защитника сборной Туниса Алаа Грама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний центрбэк стал вторым новичком "горняков" в летнее трансферное окно. Ранее в ряды чемпиона Украины из ковалевского "Колоса" перебрался голкипер Кирилл Фесюн.

Грам перешел в "Шахтер" из тунисского "Сфаксьена". Защитник подписал с дончанами контракт на 5 лет. Переход африканца стоил "горнякам" ориентировочно 2 млн евро.

Грам – воспитанник "Сфаксьена". На взрослом уровне дебютировал в 17 лет. В общей сложности в составе родной команды провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. В рядах сборной Туниса дебютировал весной прошлого года (3 поединка).

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжается в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Марино Пушич взялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Первый спарринг на сборах "горняки" сыграют 29 июня. Соперником подопечных Пушича станет боснийский "Сараево".

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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