"Шахтер" представил новичка-легионера: кто он такой

22-летний центрбэк стал вторым новичком "горняков" в летнее трансферное окно. Ранее в ряды чемпиона Украины из ковалевского "Колоса" перебрался голкипер Кирилл Фесюн.

Грам перешел в "Шахтер" из тунисского "Сфаксьена". Защитник подписал с дончанами контракт на 5 лет. Переход африканца стоил "горнякам" ориентировочно 2 млн евро.

Грам – воспитанник "Сфаксьена". На взрослом уровне дебютировал в 17 лет. В общей сложности в составе родной команды провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. В рядах сборной Туниса дебютировал весной прошлого года (3 поединка).

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжается в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Марино Пушич взялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Первый спарринг на сборах "горняки" сыграют 29 июня. Соперником подопечных Пушича станет боснийский "Сараево".