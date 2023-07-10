"Шахтар" повісив шалений цінник на Трубіна, – ЗМІ

"Гірники" прагнуть отримати за вихованця 35 млн євро. Контракт кіпера з вітчизняним грандом чинний до літа 2024 року.

Найбільший інтерес до Трубіна проявив міланський "Інтер". Щоправда, "нерадзуррі" неготові платити за нового голкіпера відступні в такому розмірі за рік до кінця договору. Натомість міланці запропонують "Шахтарю" відсоток від наступного продажу воротаря.

21-річний українець повинен замінити на "Джузеппе Меацца" Андре Онана. Камерунський голкіпер незабаром повинен переїхати в англійський "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" африканець замінить ветерана Де Хеа.

Раніше Трубін отримав покарання від УАФ за участь у масовій бійці наприкінці сезону 2022/23 УПЛ. Воротар отримав 2 матчі дискваліфікації та ще два поєдинки умовно. Один поєдинок хуліган "гірників" пропустив.