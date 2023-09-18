"Шахтар" – "Порту": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Шахтар" –"Порту" відбудеться у Гамбурзі 19 вересня. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці австрійської контори Bwin однозначним фаворитом протистояння обрали віце-чемпіона Португалії. На перемогу "драконів" можна поставити з коефіцієнтом 1,80. Натомість імовірність успіху "гірників" оцінили балом 4,10. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 3,90.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на мінімальну перемогу "Шахтаря" з привабливим коефіцієнтом 13,00. Футбольні ж оптимісти розглянуть варіант із голами команди Патріка ван Леувена в кожному з таймів. Кеф на такий результат непоганий – 4,60.

Ще менше шансів чемпіону України дають британці з William Hill. На перемогу "Порту" тут можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,77. Тим часом на звитягу "гірників" заклали кеф 4,60. Схожий бал запропонували на вірогідну нічию – 3,85.

Персональні фанати Кевіна Келсі вивчать ставку на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у поєдинку з коефіцієнтом 11,00. Цікавий варіант – один із голів "Шахтаря" заб'ють із одинадцятиметрової позначки. Кеф на таку подію склав 7,50.

Раніше з'явився графік матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. На "гірників" чекають 6 поєдинків за два місяці. Після зустрічі з "драконами" чемпіон України проведе два матчі поспіль на виїзді – проти бельгійського "Антверпена" (4 жовтня) та іспанської "Барселони" (25 жовтня).