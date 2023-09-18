"Шахтар" – "Порту". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1893

Рейтинг УЄФА: 19-те місце

Титули: 30-разовий чемпіон Португалії, 19-разовий володар Кубка Португалії, 23 Суперкубка Португалії, 1 Кубок португальської ліги

Найвище досягнення у єврокубках: 2 Кубка чемпіонів (1986/87, 2003/04), Кубок УЄФА/Ліга Європи (2002/03, 2010/11), Суперкубок УЄФА-1987

Прізвисько: "дракони"

Домашній стадіон: "Драгау" (вміщує 50 033 глядачі)

Головний тренер: Сержіу Консейсау

Капітан: Пепе

Жереб відправив до одного квартету з чемпіоном України регулярного учасника Ліги чемпіонів. За останні два десятиліття "дракони" лише одного разу пропустили основну сітку головного єврокубка. У понад половині випадків португальський гранд виходив у плей-офф.

У власній історії "Порту" мав два яскравих спалахи на міжнародному рівні. Перший трапився у середині 80-х. Команда Артура Жорже у фіналі Кубка чемпіонів 1986/87 розібралася з мюнхенською "Баварією" (2:1). А в новому сезоні з Томіславом Івічем на чолі взяла ще й Суперкубок УЄФА та Інтерконтинентальний кубок, здолавши амстердамський "Аякс" і уругвайський "Пеньяроль" відповідно.

Нова золота ера пов'язана з Жозе Моурінью. Саме на "Драгау" культовий фахівець розпочав свій шлях до вічної слави. Португалець очолив "Порту" в січні 2002-го, встиг за 2,5 роки виграти два чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Португалії, Кубок УЄФА 2002/03 і нарешті Лігу чемпіонів 2003/04 та поїхав підкоряти АПЛ.

Нинішній призов "драконів" поки може лише мріяти про такі вершини. У португальській Прімейрі "Порту" йде за графіком із чемпіонство кожні два роки. Попередній сезон "синьо-білі" завершили другими в чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів вилетіли в 1/8 фіналу від міланського "Інтера" (0:1, 0:0).

Історія протистоянь із "Шахтарем"

"Порту" – "Шахтар" – 3:2 (Кубок кубків 1983/84)

"Шахтар" – "Порту" – 1:1 (Кубок кубків 1983/84)

"Порту" – "Шахтар" – 2:1 (Ліга чемпіонів 2011/12)

"Шахтар" – "Порту" – 0:2 (Ліга чемпіонів 2011/12)

"Шахтар" – "Порту" – 2:2 (Ліга чемпіонів 2014/15)

"Порту" – "Шахтар" – 1:1 (Ліга чемпіонів 2014/15)

Уперше турнірні шляхи португальського гранда та "гірників" перетнулися в чвертьфіналі Кубка кубків навесні 1984-го. "Шахтар" на виїзді спробував шокувати "Порту" голами Морозова та Соколовського до перерви. Утім, господарі відповіли трьома голами, а в Донецьку втримали нічию (1:1).

Нове побачення команд трапилося у групі Ліги чемпіонів 2011/12. У стартовому турі "гірники" повели на виїзді завдяки голу Луїса Адріано, але не втримала Халка та Клебера. Натомість у передостанній ігровий день "Шахтар" програв удома (0:2) та покинув єврокубки.

У сезоні 2014/15 "гірники" у Львові не втримали перемогу над "Порту". Тейшейра та Адріано створили гандикап, але Мартінес у фінальні хвилини встиг оформити дубль. На березі ж Атлантики "дракони" зреагували на гол Степаненка забитим м'ячем Абубакара. Обидва колективи вийшли в плей-офф.

Команда

У літнє трансферне вікно "Порту" суттєво оновив склад. Грошовиті аравійці заплатили "драконам" 60 млн євро за Отавіу. Непогані 7,5 мільйонів клубній казні приніс продаж оборонця Лейте в берлінський "Уніон". Ще шестеро виконавців пішли вільними агентами.

На нових футболістів "Порту" витратив понад 33 млн. Найдорожчим новачком "драконів" став вінгер Хайме з "Фамалікана" (10 млн), а найзірковішим – центрхав Гонсалес із "Барселони" (8,4 млн). Новими ж лідерами центральної та атакувальної ліній мають стати Варела з "Бока Хуніорс" (8 млн) і Наварро з "Жіл Вісенте" (7 млн) відповідно.

Головною ж зброєю "Порту" поки залишиться Таремі. На форвард влітку полювали італійські гранди – "Інтер" і "Мілан". Перед дедлайном "россонері" домовилися про купівлю іранця за 15 млн євро, але на ранок "дракони" та агенти Таремі зажадали кращих фінансових умов, тож угода зірвалася.

Тренер

9 серпня Сержіу Консейсау розпочав свій сьомий сезон на чолі "Порту". За цей час "дракони" здобули по три "золота" Прімейри, Кубка та Суперкубка Португалії, а також Кубок португальської ліги 2022/23. Двічі його підопічні дісталися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Контракт Консейсау з "Порту" чинний до 30 червня 2024-го. Вочевидь, після тривалої співпраці клуб і тренер завершать цей службовий роман. Отже, для португальського фахівця нинішній сезон може стати останнім шансом, аби зробити власне ім'я в літописі "драконів" ще знаковішим.

Кар'єра Консейсау-тренера – поступальний рух. Розпочинав він зі скромних "Ольяненсе" та "Академіки", а потім працював із "Брагою" і "Гімараєшем". Після старту на батьківщині фахівець спробував сили у "Нанті", але затримався у Франції лише на півроку. Постійний попит на Консейсау є в Італії, де він грав 5,5 років.

Консейсау вважають адептом класичної схеми 4-4-2. Утім, у новому сезоні "Порту" в такій формації зіграли лише програний "Бенфіці" матч за Суперкубок Португалії. Далі 48-річний тренер перебудувався на 4-2-3-1, а в 5-му турі Прімейри здивував і "Ештрелу Амадору", і оглядачів схемою 3-5-2 з Пепе, Карму та Маркано в обороні.

Сезон 2023/24

На старті кампанії "Порту" отримав гучний ляпас від принципового опонента в биві за Суперкубок Португалії. "Бенфіка" легко здолала "драконів" (2:0), а завершився поєдинок для них вилученнями ветерана Пепе та тренера Консейсау. Утім, у чемпіонаті гранд набрав 13 очок у п'яти турах.

"Порту" наразі ділить лідерство в чемпіонаті зі "Спортінгом". Однак, кожну з чотирьох перемог "драконів" складно назвати впевненою. Перемоги над "Фаренсе" та "Ріу Аве" (двічі по 2:1) та нічию з "Ароукою" (1:1) підопічні Консейсау вирвали в доданий арбітром час. А ще жодного разу не забивали більше двох...

Інша справа, що "Шахтар" зіткнувся зі схожими проблемами. Тим цікавішим стане протистояння на "Фолькспаркштадіоні" в німецькому Гамбурзі. Враховуючи, що далі на "Порту" чекатимуть дві зустрічі з "Барселоною", для виходу в плей-офф потрібно перемагати "гірників".