"Шахтар" поповнив тренерський штаб резервістом МЮ золотих часів Фергюсона

53-річний нідерландський тренер сформував штаб у лавах чемпіонів України. Коуч "гірників" відтепер матиме 8 помічників. Більшість з них переїхала до Прем'єр-ліги з країн Бенілюксу.

Разом із новачками ван дер Гоувом (тренер воротарів) і Де Влісхауером (фізпідготовка) в "Шахтарі" продовжать працювати асистенти головного тренера Кріс ван дер Верден, Єрун Схепенс (обидва – Нідерланди) та Маріо Станіч (Хорватія), тренер воротарів Андрій Пятов і аналітик Радіон Пальцун (обидва – Україна), тренер із фізпідготовки Рул Тамбер (Нідерланди). Усі вони полетіли з "гірниками" на збори до Туреччини.

Ван дер Гоув після виступів на батьківщині в 1996 році перебрався до "Манчестер Юнайтед". Там він став дублером легендарного Петера Шмейхеля. За 6 років на "Олд Траффорд" нідерландський воротар провів 60 матчів у всіх турнірах і завоював 2 чемпіонські титули АПЛ, Кубок і два Суперкубка Англії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів 1998/99.

"Шахтар" у сезоні 2023/24

Футбольний рік "гірники" розпочали під орудою Патріка ван Леувена. Нідерландець втримався на посаді до середини жовтня і був звільнений через непереконливі виступи команди.

Спершу в. о. головного тренера став легенда клубу Даріо Срна. Згодом керівництво "Шахтаря" знайшло нового постійного керманича команди – Маріно Пушіча. З ним на чолі "гірники" фінішували третіми в групі Ліги чемпіонів і зіграють в плей-офф Ліги Європи проти французького "Марселя".

У чемпіонаті України "Шахтар" набрав 31 очко та з двома матчами в запасі залишається тіньовим лідером першості. Натомість у Кубку України "гірники" пройшли рівненський "Верес" і сумську "Вікторію" (двічі по 3:0).