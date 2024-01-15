"Шахтер" пополнил тренерский штаб резервистом МЮ золотых времен Фергюсона

53-летний нидерландский тренер сформировал штаб в рядах чемпионов Украины. Коуч "горняков" отныне рассчитывает на 8 помощников. Большинство из них переехало в Премьер-лигу из стран Бенилюкса.

Вместе с новичками ван дер Гоувом (тренер вратарей) и Де Влисхауэром (физподготовка) в "Шахтере" продолжат работать ассистенты главного тренера Крис ван дер Верден, Йерун Схепенс (оба – Нидерланды) и Марио Станич (Хорватия), тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун (оба – Украина), тренер по физподготовке Рул Тамбер (Нидерланды). Все они полетели с "горняками" на сборы в Турцию.

Ван дер Гоув после выступлений на родине в 1996 году перебрался в "Манчестер Юнайтед". Там он стал дублером легендарного Петера Шмейхеля. За 6 лет на "Олд Траффорд" нидерландский вратарь провел 60 матчей во всех турнирах и завоевал 2 чемпионских титула АПЛ, Кубок и два Суперкубка Англии, а также триумфовал в Лиге чемпионов 1998/99.

"Шахтер" в сезоне 2023/24

Футбольный год "горняки" начали под руководством Патрика ван Леувена. Нидерландец удержался в должности до середины октября и был уволен из-за неубедительных выступлений команды.

Сначала и. о. главным тренером стал легенда клуба Дарио Срна. Впоследствии руководство "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды – Марино Пушича. С ним во главе "горняки" финишировали третьими в группе Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя".

В чемпионате Украины "Шахтер" набрал 31 очко и с двумя матчами в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь в Кубке Украины "горняки" прошли ровненский "Верес" и сумскую "Викторию" (дважды по 3:0).