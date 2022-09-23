"Шахтар" підсилився лідером "Зорі"

25-річний хавбек приєднався до лав "гірників". На юнацькому рівні він виступав у складі київського "Динамо".

Назарина уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. За вітчизняний гранд українець гратиме під 29-м номером. Сума трансферу наразі залишається невідомою.

На професіональному рівні Назарина дебютував наприкінці сезону 2016/17 у кольорах "Дніпра". Взимку 2018-го він перебрався до бельгійського "Антверпена", але закріпитися в Лізі Жупіле не зумів. Зрештою, повернувся до України, де захищав кольори львівських "Карпат" і "Зорі".

Усього в рамках УПЛ Єгор Назарина провів 58 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Раніше виступав у юнацьких і молодіжної збірних України.