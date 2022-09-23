"Шахтер" усилился лидером "Зари"

25-летний хавбек присоединился к рядам "горняков". На юношеском уровне он выступал в составе киевского "Динамо".

Назарина заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. В отечественном гранде украинец будет играть под 29-м номером. Сумма трансфера пока остается неизвестной.

На профессиональном уровне Назарина дебютировал в конце сезона 2016/17 в цветах "Днепра". Зимой 2018-го он перебрался в бельгийский "Антверпен", но закрепиться в Лиге Жупиле не сумел. В конце концов вернулся в Украину, где защищал цвета львовских "Карпат" и "Зари".

Всего в рамках УПЛ Егор Назарина провел 58 матчей, забив 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Раньше выступал в юношеских и молодежных сборных Украины.