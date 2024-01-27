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"Шахтар" підписав другого бразильця в зимове вікно: хто він такий

Фото: Марлон Гомес у футболці молодіжної збірної Бразилії (twitter.com/vascobase)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Марлон Гомес змінив бразильський "Васко да Гама" на донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний хавбек став другим зимовим новачком "гірників". Раніше чемпіон України посилився його співвітчизником – Кевіном.

Гомес уклав із "Шахтарем" контракт на 4 роки. "Гірники" віддали за бразильця орієнтовно 12 млн євро. Ще 4 мільйони передбачені на бонуси. До команди він приєднається на початку лютого після завершення відбору до Олімпіади-2024 за океаном.

Новачок "Шахтаря" звик грати центрального півзахисника, але закривав інші позиції, зокрема опорника та атакувального хавбека. Інтерес до нього раніше проявляв ліверпульський "Евертон" і неназваний катарський клуб. Обидві пропозиції відхилив "Васко да Гама".

 

 

Хто такий Марлон Гомес

Уродженець Ріо-де-Жанейро, виховувався в структурі "Нови-Ігуасу". Підлітком потрапив до "Васко да Гами".

На дорослому рівні дебютував у сезоні-2022. Тоді захищав кольори "Експресу перемоги" в Серії B, Копіньї та чемпіонаті Бразилії U-20. Торік зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

За плечима Гомеса виступи в командах U-16, U-18, U-20 та U-23 Бразилії. Став чемпіоном Південної Америки серед 20-річних (2023). У січні зіграв 2 поєдинки в складі олімпійської збірної у кваліфікації до Ігор-2024.

До слова, раніше склали профайл бразильця Кевіна після трансферу в "Шахтар".

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