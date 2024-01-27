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"Шахтер" подписал второго бразильца в зимнее окно: кто он такой

Фото: Марлон Гомес в футболке молодежной сборной Бразилии (twitter.com/vascobase)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Марлон Гомес сменил бразильский "Васко да Гама" на донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний хавбек стал вторым зимним новичком "горняков". Ранее чемпион Украины усилился его соотечественником – Кевином.

Гомес заключил с "Шахтером" контракт на 4 года. "Горняки" отдали за бразильца ориентировочно 12 млн евро. Еще 4 миллиона предусмотрены на бонусы. К команде он присоединится в начале февраля после завершения отбора к Олимпиаде-2024 за океаном.

Новичок "Шахтера" привык играть центрального полузащитника, но закрывал другие позиции, в том числе опорника и атакующего хавбека. Интерес к нему раньше проявлял ливерпульский "Эвертон" и неназванный катарский клуб. Оба предложения отклонил "Васко да Гама".

 

 

Кто такой Марлон Гомес

Уроженец Рио-де-Жанейро, воспитывался в структуре "Новы-Игуасу". Подростком попал в "Васко да Гаму".

На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2022. Тогда защищал цвета "Экспресса победы" в Серии B, Копинье и чемпионате Бразилии U-20. В прошлом году сыграл 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

За плечами Гомеса выступления в командах U-16, U-18, U-20 и U-23 Бразилии. Стал чемпионом Южной Америки среди 20-летних (2023). В январе сыграл 2 поединка в составе олимпийской сборной в квалификации к Играм-2024.

К слову, ранее составили профайл бразильца Кевина после трансфера в "Шахтер".

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