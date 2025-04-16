"Шахтар" переміг "Кривбас" у дограванні вересневого матчу: ще дві тривоги та пенальті у стилі "Атлетіко"

Криворізький "Кривбас" та донецький "Шахтар" дограли багатостраждальний поєдинок в рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги. Він розпочався ще 1 вересня минулого року і був перерваний через тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 5-й тур

"Кривбас" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Твердохліб, 86 – Степаненко, 40, Кевін, 62

Нереалізований пенальті: Іліч (К), 78 (подвійний дотик)

Вересневий поєдинок перервала повітряна тривога на 51-й хвилині. "Шахтар" на той момент вів у рахунку – 1:0 завдяки голу Степаненка.

Догравання теж відбулося під звуки сирен. Перша тривога розпочалася в Кривому Розі за півгодини до початку зустрічі. Через це футболісти вийшли на поле на 45 хвилин пізніше. Потім, на 70-й хвилині сирена перервала догравання вдруге, проте тривала недовго.

До початку другої тривоги "Шахтар" забив свій другий м'яч. До вересневого голу Степаненка додався точний удар Кевіна. "Гірники" провели дуже швидкий контрвипад: запресингували суперників на власній половині, швидко перевели м'яч уперед, а там Судаков видав ідеальний простріл на Кевіна, якому лишалось тільки влучити у ворота.

"Кривбас" не склав руки та продовжував шукати шляхи до воріт чемпіонів. І на 78-й хвилині отримав право на пенальті. Тут і стався цікавий епізод, що нагадав події з матчу Ліги чемпіонів між іспанськими "Атлетіко" і "Реалом". Іліч підійшов до точки і забив. Але перед цім послизнувся і точно так, як Альварес двічі торкнувся м'яча. Оскільки ситуація вже вивчена всіма вздовж і впоперек, судді, звичайно, гол не зарахували.

Під завісу гри господарі все ж забили. Ідеальний навіс з флангу від Дібанго головою замкнув Твердохліб. Але це було все на спромоглися підопічні Юрія Вернидуба.

Після перемоги "Шахтар" має в активі 53 очки. Він продовжує перебувати на третій сходинці в таблиці, але вже впритул наблизився до другої команди – "Олександрії" (54 пункти). Відставання від лідера – "Динамо" складає шість очок. "Кривбас" йде шостим, маючи 35 балів.