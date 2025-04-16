Несподіваний бомбардир чемпіонів та тренер середняка УПЛ стали найкращими в 24-му турі

Українська Прем'єр-ліга за підсумками чергового туру віддала призи найкращим гравцю та тренеру – представникам донецького "Шахтаря" та рівненського "Вереса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Найкращим тренером 24-го туру експерти, серед яких і представник РБК-Україна, визнали наставника "Вереса" Олега Шандрука. Його підопічні на виїзді перемогли "Зорю" (2:1), після чого піднялися на 7-му сходинку в турнірній таблиці.

Шандрук з незначною перевагою (59:53) випередив Олександра Шовковського ("Динамо"), команда якого також у гостях у меншості здолала "Кривбас" (2:0). Замкнув топ-3 рейтингу тренерів Руслан Костишин: його "Колос" на виїзді переграв "Лівий Берег" (2:0).

А звання найкращого гравця 24-го туру здобув півзахисник "Шахтаря" Марлон: він відзначився двома голами у воротах ЛНЗ у матчі, який його команда виграла – 4:1. Зазначимо, що це перші голи бразильця в чемпіонаті України в поточному сезоні.

Головним конкурентом бразильця був захисник "Карпат" Владислав Бабогло – також автор двох голів в турі (у ворота "Інгульця" – 2:1). До топ-5 також потрапили Владислав Ванат ("Динамо"), Олексій Паламарчук ("Інгулець") та Артем Бондаренко ("Шахтар").

До символічної збірної 24-го туру увійшли представники семи клубів. Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Нещерет ("Динамо") – Дубінчак ("Динамо"), Бурда ("Колос"), Бабогло ("Карпати"), Понєдєльнік ("Кривбас") – Крушинський ("Полісся"), Марлон, Бондаренко (обидва – "Шахтар") – Велетень ("Колос"), Луан ("Верес"), Ванат ("Динамо").

Загалом експерти згадували 27 футболістів та 8 тренерів на звання героїв 24-го туру, а також 68 кандидатів до символічної збірної.