"Шахтер" победил "Кривбасс" в доигровке сентябрьского матча: еще две тревоги и пенальти в стиле "Атлетико"

Криворожский "Кривбасс" и донецкий "Шахтер" доиграли многострадальный поединок в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги. Он начался еще 1 сентября прошлого года и был прерван из-за тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

УПЛ, 5-й тур

"Кривбасс" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Твердохлеб, 86 - Степаненко, 40, Кевин, 62

Нереализованный пенальти: Илич (К), 78 (двойное касание)

Сентябрьский поединок прервала воздушная тревога на 51-й минуте. "Шахтер" на тот момент вел в счете - 1:0 благодаря голу Степаненко.

Доигровка тоже состоялась под звуки сирен. Первая тревога началась в Кривом Роге за полчаса до начала встречи. Из-за этого футболисты вышли на поле на 45 минут позже. Затем, на 70-й минуте сирена прервала доигровку во второй раз, однако длилась недолго.

До начала второй тревоги "Шахтер" забил свой второй мяч. К сентябрьскому голу Степаненко добавился точный удар Кевина. "Горняки" провели очень быстрый контрвыпад: запрессинговали соперников на своей половине, быстро перевели мяч вперед, а там Судаков выдал идеальный прострел на Кевина, которому оставалось только попасть в ворота.

"Кривбасс" не сложил руки и продолжал искать пути к воротам чемпионов. И на 78-й минуте получил право на пенальти. Здесь и произошел интересный эпизод, напомнивший события из матча Лиги чемпионов между испанскими "Атлетико" и "Реалом". Илич подошел к точке и забил. Но перед этим поскользнулся и точно так же, как Альварес дважды коснулся мяча. Поскольку ситуация уже выучена всеми вдоль и поперек, судьи, конечно, гол не засчитали.

Под занавес игры хозяева все же забили. Идеальный навес с фланга от Дибанго головой замкнул Твердохлеб. Но это было все на что сподобились подопечные Юрия Вернидуба.

После победы "Шахтер" имеет в активе 53 очка. Он продолжает находиться на третьей строчке в таблице, но уже вплотную приблизился ко второй команде - "Александрии" (54 пункта). Отставание от лидера - "Динамо" составляет шесть очков. "Кривбасс" идет шестым, имея 35 баллов.