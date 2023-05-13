"Шахтар" переграв "Інгулець" і зберіг лідерство в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Інгулець" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Конопля, 51, Павлов, 85 (автогол)

Вилучення: Паламарчук, 78 (І, пряма червона картка)

На початковому відрізку зустрічі ані господарям, ані гостям атаки з логічним завершенням не вдавалися. Лише зі середини тайму з'явилися напівмоменти. Зокрема, Матвієнко зі штрафного пробив у руки голкіперу петровців.

Згодом команди обмінялися нагодами. "Гірник" Келсі головою завдав удару повз ворота. Натомість із пострілом Головкіна в дальню дев'ятку впорався Трубін. А перед перервою Сітало не зміг пробити голкіпера "Шахтаря" в боротьбі з Ракицьким.

"Шахтар" володів ініціативою і намагався кожну атаку завершувати ударами. Утім, більшість із них небезпеки не несли. Ось і удар Бондаря з дистанції на 51-й хвилині призвів лише до кутового.

Однак, цей стандарт став доленосним. Із лівого флангу Матвієнко навісив на ближню стійку, а звідти Конопля головою підправив м'яч у дальній кут. Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем зітхнув із полегшенням.

Забитий м'яч трохи "заколисав" поєдинок. "Інгулець" кволо підводився після футбольного нокдауну, а номінальні гості поставили на обережність. Аж на 70-й хвилині петровці створили справжній гольовий момент – Марусіч відкинув на хід Мельничуку, а той пробив повз стійку метрів із 15-ти.

Остаточно ж надії "Інгульця" на позитивний результат згасли на 78-й. Сікан утік на ворота петровців, а голкіпер Паламарчук вийшов на перехоплення і збив форварда за межами штрафного майданчика. Вердикт арбітра – вилучення за фол останньої надії.

Добив господарів "Шахтар" на 85-й хвилині. Тотовицький прорвався до карної зони зліва та прострілив у центр майданчика, де коліно підставив оборонець Павлов. Та ще й так невдало, що від нього м'яч залетів у ворота – 0:2 у підсумку.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 63 очки та залишився першим у турнірній таблиці. "Дніпро-1", який іде другим, свій матч проведе в понеділок. Зараз "спортклубівці" мають в активі 58 пунктів. На третій сходинці – "Зоря" (55 очок).