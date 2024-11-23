"Шахтер" в течение пяти минут обеспечил разгром "Ингульца" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Шахтер" – "Ингулец" – 6:0

Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 50, Эгиналдо, 70, Зубков, 79

Нереализованный пенальти: Судаков, 43 (Ш)

Обе команды со старта решили не отсиживаться в обороне. На выстрел Сикана мимо штанги на 6-й минуте гости ответили ударом Пятова из центра штрафной, на который среагировал Ризнык. Впоследствии его коллега Паламарчук устранил опасность от Зубкова в контратаке.

Постепенно "горняки" завладели инициативой. Впрочем, с конвертацией преимущества в голы команда Марино Пушича испытывала трудности. Вот Кевин крученым ударом с дистанции размял голкипера. Впоследствии не пробил Паламарчука низом и Крыськив. В ответ Могильный лишь немного не докрутил мяч издалека.

Самый реальный момент "Шахтер" упустил на 43-й минуте. Малыш в собственной штрафной сыграл рукой, но Судаков не сумел пробить Паламарчука с "отметки". Однако чемпион Украины таки дожал "Ингулец" перед перерывом – Бондаренко во время смещения с фланга сыграл в стенку с Сиканом и пробил мимо голкипера.

Старт же второго тайма стал полной катастрофой для петровцев. К 50-й минуте счет уже был разгромным. Сначала после розыгрыша углового Франьич на дальней штанге головой замкнул навес Зубкова. А потом Кевин классно пробил в касание из полукруга штрафной после передачи того же ассистента.

Такой старт фактически превратил остальную вторую половину в формальность. Однако, после небольшой передышки "Шахтер" снова принялся искать подходы к воротам Паламарчука. В конце концов это привело к еще трем забитым мячам "горняков", прежде всего усилиями футболистов со скамейки запасных.

Дубль оформил Эгиналдо. На 70-й минуте бразилец головой завершил комбинацию с участием соотечественников Невертона и Педриньо. А на 85-й минуте нападающий замкнул прострел в исполнении того же Педриньо на пустые ворота. Между этими голами красотой отличился и Зубков, уложив мяч в верхний угол из зоны перед штрафной – 6:0 в итоге.

Разгром аутсайдера позволил "Шахтеру" закрепиться в топ-3 турнирной таблице УПЛ (29 очков). Отставание от киевского "Динамо" – 6 пунктов. Тем временем "Ингулец" идет последним (6 очков).