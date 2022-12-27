"Шахтар" отримав пропозицію лідера АПЛ щодо Мудрика, тренер заінтригував термінами угоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера Романо .

"Гірники" нібито отримали конкретну пропозицію про трансфер від лідера Прем'єр-ліги. "Каноніри" готові викласти за 21-річного українця 40 млн євро. Ще 20 мільйонів "Шахтар" згодом може заробити бонусами.

Італійський інсайдер Фабріціо Романо назвав реакцію босів українського гранда стриманою. "Гірники" прагнуть заробити на трансфері Мудрика значно більше. Поки лондонці зосередяться на узгодженні умов особистого контракту з вінгером. Сам він прагне перебратися на "Емірейтс".

Напередодні український талант відвідав домашній матч "канонірів" проти "Вест Хема" (3:1). Як наслідок, на післяматчевій прес-конференції головному тренеру "Арсенала" Мікелю Артеті довелося відповідати на запитання щодо Мудрика.

"Я ніколи не говорю про гравців, які не виступають у нашій команді. Але для Англії добре, що зараз не так багато ігор в інших країнах", – загадково заявив іспанський фахівець, натякаючи на зимову паузу в УПЛ.

У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Статистика в Лізі чемпіонів – 6 поєдинків, 3 голи, 2 асисти.