"Шахтар" отримав обидва призи туру Прем'єр-ліги

Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек оформив дубль у поєдинку претендентів на найвищі нагороди з криворізьким "Кривбасом".

Криськів вивів "Шахтар" вперед у середині першого тайму після обміну команд голами – на забитий м'яч Коноплі відповів Аду. Українець зіграв у стінку з Бондаренком та класно поклав м'яч у кут. А в другій половині Криськів увінчав влучним пострілом сольний прохід.

Натомість керманич "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер 19-го туру. "Гірники" під його керівництвом розбили конкурента (5:2) та скоротили до мінімуму відставання від першого місця УПЛ. До того ж, команда Пушіча з двома матчами в запасі.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Криськів випередив Мякушка, Філіппова та Сича. Натомість Пушіч виявився кращим за Дулуба, Любеновіча та Пономарьова.