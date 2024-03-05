"Шахтер" получил оба приза тура Премьер-лиги

Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек оформил дубль в поединке претендентов на самые высокие награды с криворожским "Кривбассом".

Крыськив вывел "Шахтер" вперед в середине первого тайма после обмена команд голами – на забитый мяч Конопли ответил Аду. Украинец сыграл в стенку с Бондаренко и уложил мяч в угол. А во второй половине Крыськив увенчал точным выстрелом сольный проход.

В свою очередь наставник "Шахтера" Марино Пушич – лучший тренер 19-го тура. "Горняки" под его руководством разбили конкурента (5:2) и сократили до минимума отставание от первого места УПЛ. К тому же команда Пушича с двумя матчами в запасе.

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за четырех номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Крыськив опередил Мякушко, Филиппова и Сыча. Пушич оказался лучше Дулуба, Любеновича и Пономарева.