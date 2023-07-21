"Шахтар" оголосив про трансфер таланта з Бразилії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

18-річний крайній нападник – черговий новачок "гірників" у літнє трансферне вікно. Талант готовий зіграти на обох флангах атаки.

Невертон уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. "Сан-Паулу" отримав за свого вихованця орієнтовно 3,6 млн євро. За останні два з хвостиком роки він пройшов шлях від команди U-17 бразильського гранда до статусу одного з лідерів команди U-20.

У 2021 році Невертон зіграв 28 матчів за "Сан-Паулу" U-17, в яких забив 18 м'ячів. Торік вінгер дебютував у складі команди U-20, де за півтора року провів 24 поєдинки, в яких оформив 5 голів і 5 асистів. Талант зарекомендував себе в турнірах Бразілейрао U-20 та культовій Копіньї.

Невертон став третім новачком "Шахтаря" з Латинської Америки цього літа. Раніше "гірники" організували трансфери еквадорця Кастільйо та бразильця Педрінью. З липня чемпіони України працюють під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Патріком ван Леувеном.