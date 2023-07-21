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"Шахтер" объявил о трансфере таланта из Бразилии

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Киев, Пятница 21 июля 2023 11:18
"Шахтер" объявил о трансфере таланта из Бразилии Фото: Невертон в цветах родной команды (saopaulofc.net)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" закрыл переход латиноамериканского вингера Невертона Мартинса да Силвы из рядов бразильского "Сан-Паула".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний крайний нападающий – очередной новичок "горняков" в летнее трансферное окно. Талант готов сыграть на обоих флангах атаки.

Невертон заключил с "Шахтером" контракт на пять лет. "Сан-Паулу" получил за своего воспитанника ориентировочно 3,6 млн евро. За последние два с хвостиком года он проделал путь от команды U-17 бразильского гранда до статуса одного из лидеров команды U-20.

В 2021 году Невертон сыграл 28 матчей за Сан-Паулу U-17, в которых забил 18 мячей. В прошлом году вингер дебютировал в составе команды U-20, где за полтора года провел 24 поединка, в которых оформил 5 голов и 5 ассистов. Талант зарекомендовал себя в турнирах Бразилейрао U-20 и культовой Копинье.

Невертон стал третьим новичком "Шахтера" из Латинской Америки этим летом. Ранее "горняки" организовали трансферы эквадорца Кастильо и бразильца Педриньо. С июля чемпионы Украины работают под руководством нового тренерского штаба во главе с Патриком ван Леувеном.

К слову, ранее вспомнили пять футбольных династий Украины в специальной подборке.

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