"Шахтер" объявил о трансфере защитника сборной Грузии
Донецкий "Шахтер" закрыл переход защитника Иракли Азарови из белградской "Црвены Звезды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
21-летний грузин – очередной летний новичок чемпиона Украины. Теперь на обоих флангах обороны "горняков" будут выступать кавказцы, ведь правый край закрыл другой защитник сборной Грузии – Гиорги Гочолейшвили.
Азарови подписал с "Шахтером" контракт на пять лет. "Црвена Звезда" получила за защитника ориентировочно 3 млн евро. Только в прошлом году сербский гранд приобрел грузина из батумского "Динамо" всего за 300 тысяч в евровалюте.
Азарови – воспитанник тбилисского "Динамо", хоть и родился в Батуми. В столице Грузии провел 14 матчей во всех турнирах, а в январе 2021-го перебрался к "динамовцам" родного города (65 поединков, 4 мяча, 10 ассистов). В рядах же "Црвены Звезды" сыграл 26 матчей (3 результативных передачи). Трижды стал чемпионом Грузии и завоевал титул 2022/23 в Сербии.
Ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на еврокубки в нынешнем сезоне. Временным домом "горняков" стал "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. В сентябре чемпион Украины стартует на групповом этапе Лиги чемпионов.
К слову, ранее УПЛ раздала награды лучшим игроку и тренеру тура.
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