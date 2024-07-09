"Шахтар" оформив перехід балканця з Бундесліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

24-річний хорват став третім новачком "гірників" цього літа. Раніше чемпіон України оформив трансфери голкіпера Кіріла Фесюна та оборонця Алаи Грама.

Франьїч орендований "Шахтарем" на рік. Вітчизняний гранд матиме опцію викупу хавбека за неназвану суму. Контракт балканця з "вовками" чинний до літа 2027 року.

Для Франьїча оренда не стане новим досвідом. Минулий сезон він відіграв у такому ж статусі за "Даршмадт", але не врятував "лілії" від вильоту з Бундесліги (20 матчів, 1 асист). Раніше також захищав кольори рідного клубу – загребського "Динамо".

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Відновили тренувальний процес і задіяні на Євро-2024 гравці.

У липні на "гірників" чекають кілька спарингів, зокрема проти сербської "Бачки-Тополи", турецького "Різеспора" та англійського "Іпсвіча". Новий сезон "Шахтар" розпочне поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Базова дата зустрічі – 3 серпня.