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"Шахтер" оформил переход балканца из Бундеслиги

Брдо, Вторник 09 июля 2024 14:17
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"Шахтер" оформил переход балканца из Бундеслиги Фото: Бартол Франьич сменил чемпионат Германии на УПЛ (sv98.de)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" подписал из немецкого "Вольфсбурга" полузащитника Бартола Франьича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

24-летний хорват стал третьим новичком "горняков" этим летом. Ранее чемпион Украины оформил трансферы голкипера Кирилла Фесюна и защитника Алаа Грама.

Франьич арендован "Шахтером" на год. Отечественный гранд получит опцию выкупа хавбека за неназванную сумму. Контракт балканца с "волками" действует до лета 2027 года.

Для Франьича аренда не станет новым опытом. Прошлый сезон он отыграл в таком же статусе за "Даршмадт", но не спас "лилии" от вылета из Бундеслиги (20 матчей, 1 ассист). Ранее также защищал цвета родного клуба – загребского "Динамо".

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Возобновили тренировочный процесс и задействованные на Евро-2024 игроки.

В июле "горняков" ждут несколько спаррингов, в том числе против сербской "Бачки-Тополы", турецкого "Ризеспора" и английского "Ипсвича". Новый сезон "Шахтер" начнет поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Базовая дата встречи – 3 августа.

К слову, ранее "Шахтер" представил три комплекта формы на новый сезон.

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