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"Шахтар" офіційно відправив Йовічевіча у відставку: він оформив титул УПЛ

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Київ, Субота 01 липня 2023 17:00
"Шахтар" офіційно відправив Йовічевіча у відставку: він оформив титул УПЛ Фото: "Золото" Прем'єр-ліги не врятувало Ігора Йовічевіча (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Керівництво донецького "Шахтаря" наважилося звільнити Ігора Йовічевіча з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хорватський фахівець залишився без роботи. На чолі "гірників" він пропрацював лише сезон.

Йовічевіч очолив "Шахтар" у липні торік. Перед стартом сезону 2022/23 він фактично зібрав нову команду після втрати зіркових легіонерів. Підопічні балканця непогано виступили на груповому етапі Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи дійшли до 1/8 фіналу.

Головним успіхом "гірників" стали золоті медалі української Прем'єр-ліги. Хлопці Йовічевіча набрали 72 очки та достроково гарантували собі титул. За весь чемпіонат "Шахтар" зазнав лише двох поразок.

Чутки про відставку 49-річного хорвата з'явилися на фініші сезону. Різні інсайдери натякали на незадоволення президента клубу Ріната Ахметова ігровим малюнком команди. Головний претендент на вакантну посаду – Патрік ван Леувен із луганської "Зорі".

Хто такий Ігор Йовічевіч

Уродженець Загреба, вихованець місцевого "Динамо". У 17 років підписав контракт із мадридським "Реалом" за рекомендацією Вісенте дель Боске.

Виступав за резервну команду Королівського клубу – "Кастілью". Пробитися до основи "вершкових" завадили важкі травми. У середині 90-х переніс кілька операцій на хрестоподібних зв'язках коліна. Трохи пограв за рідне "Динамо", японську "Йокогаму", бразильський "Гуарані", китайські клуби та львівські "Карпати".

Звідти ж почав кар'єру тренера. У лавах "зелено-білих" пройшов шлях від дитячо-юнацької академії до посади в. о. головного тренера першої команди "Карпат". Згодом тренував словенський "Целє", дубль і основу загребського "Динамо" та "Дніпро-1".

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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